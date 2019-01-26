Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 26 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт будет дан в 17:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 21-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (26-й), Александр Поварницын (30-й), Матвей Елисеев (39-й) и Дмитрий Малышко (52-й).
Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё стартует первым, действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад — четвёртым.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
Этап в Антхольце завершится 27 января.
Сборную России по биатлону рекомендовано не критиковать. Что?
В Советском Союзе это могло бы прокатить. В 21 веке – ни за что. Но проблема совсем в другом.