Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 26 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт будет дан в 17:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 21-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (26-й), Александр Поварницын (30-й), Матвей Елисеев (39-й) и Дмитрий Малышко (52-й).

Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё стартует первым, действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад — четвёртым.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.



Этап в Антхольце завершится 27 января.