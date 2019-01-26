Российские лыжники — серебряные призёры ЧМ среди юниоров в эстафете

Российские лыжники Егор Трефилов, Андрей Кузнецов, Ярослав Егошин и Александр Терентьев завоевали серебряную медаль в эстафете 4x5 км на первенстве мира в Лахти (Финляндия).

Перед заключительным этапом россияне шли на шестом месте и отставали от лидеров на 15,4 секунды, однако Терентьев, ставший чемпионом мира среди юниоров в спринте, помог команде подняться на вторую ступень пьедестала почёта.

Победу одержала команда США, третьими стали немецкие лыжники.

Лыжные гонки. Первенство мира. Лахти, Финляндия.

Юниоры. Эстафета, 4x5 км

1. США – 45.34,7.

2. Россия (Егор Трефилов, Андрей Кузнецов, Ярослав Егошин, Александр Терентьев) – +3,8.

3. Германия – +6,3.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла тринадцать медалей (четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые) и заняла первое место в общем зачёте.