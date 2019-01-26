Самарин занял второе место на ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — пятый

Россиянин Александр Самарин стал вторым на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. После короткой и произвольной программ он набрал в сумме 269,84 балла. Победу одержал действующий чемпион испанец Хавьер Фернандес (271,59).
Пятый результат показал представитель России Михаил Коляда (240,87), Максим Ковтун стал 14-м (216,18).
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Мужчины.
1. Хавьер Фернандес (Испания) — 271,59.
2. Александр Самарин (Россия) — 269,84.
3. Маттео Риццо (Италия) — 247,08.
4. Кевин Аймоз (Франция) — 246.34.
5. Михаил Коляда (Россия) — 240,87.
6. Даниэль Грассль (Италия) — 236,70.
7. Михал Бржезина (Чехия) — 234,25.
8. Александр Майоров (Швеция) — 225,38.
9. Алексей Быченко (Израиль) — 220,50.
10. Морис Квителашвили (Грузия) — 219,79...
14. Максим Ковтун (Россия) — 216,18.