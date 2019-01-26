Кайшева: во время двух последних гонок чувствовала себя очень тяжело

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

«Во время двух последних гонок чувствовала себя очень тяжело. За последние несколько сезонов такого со мной ещё не было.



Сегодня старалась быть осторожной, чтобы сохранить силы на последний круг. Промах на «лёжке» был просто моей ошибкой», — цитирует Кайшеву пресс-служба IBU.

В гонке преследования россиянки заняли весь пьедестал почёта. Второй стала Виктория Сливко, третьей — Валерия Васнецова. Четвёртый результат показала Елизавета Каплина. Наталья Гербулова и Тамара Воронина финишировали 10-й и 39-й соответственно.