Бабиков — третий в гонке преследования на этапе IBU в Ленцерхайде, Слепов — 5-й

На шестом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария) россиянин Антон Бабиков занял третье место в мужской гонке преследования. Победу одержал француз Фабьен Клод, вторым финишировал представитель Германии Филипп Хорн.
Российский биатлонист Алексей Слепов показал пятый результат. Никита Поршнев был 11-м, Сергей Корастылёв — 13-м.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Гонка преследования
1. Фабьен Клод (Франция) – 35.30,6 (2).
2. Филипп Хорн (Германия) +12,2 (2).
3. Антон Бабиков (Россия) +16,2 (2)...
5. Алексей Слепов (Россия) +1.06,3 (4)...
11. Никита Поршнев (Россия) +2.16,0 (1)...
13. Сергей Корастылёв (Россия) +2.17,9 (5)...
18. Вадим Филимонов (Россия) +2.53,5 (2)...
27. Семён Сучилов (Россия) +3.59,6 (4).
Сборную России по биатлону рекомендовано не критиковать. Что?
В Советском Союзе это могло бы прокатить. В 21 веке – ни за что. Но проблема совсем в другом.