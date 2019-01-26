Саночники Южаков и Прохоров — седьмые на чемпионате мира

Российские саночники Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли седьмое место в соревнованиях двоек на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

Победителями соревнований стали хозяева трассы Тони Эггерт и Саша Бенеккен, второе место заняли их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер выиграли бронзовую медаль.

В десятку лучших вошёл ещё один российский экипаж: Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли десятое место.

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия

Двойки. Мужчины

1. Тони Эггерт/Саша Бенеккен (Германия) – 1.27,256.

2. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – +0,078.

3. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – +0,141...

7. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – +0,361...

10. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – +0,462...

12. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – +0,519.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 27 января.