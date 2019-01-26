Устюгов — четвёртый в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швеции

Российский лыжник Сергей Устюгов стал четвёртым в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Победителем соревнований стал француз Морис Манифика. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, его соотечественник Дидрик Тёнсет — третий.

В десятку лучших вошёл ещё один россиянин — Александр Большунов (7-й).

Лыжные гонки. Кубок мира. Ульрисехамн, Швеция

Мужчины, индивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль

1. Морис Манифика (Франция) – 34.55,4.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1,1.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +8,7.

4. Сергей Устюгов (Россия) – +11,2.

5. Сьюр Рёте (Норвегия) – +19,9.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) – +20,1.

7. Александр Большунов (Россия) – +23,4.

8. Дарио Колонья (Швейцария) – +23,9.

9. Алекс Харви (Канада) – +31,4.

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +35,0...

13. Андрей Мельниченко (Россия) – +44,6...

17. Александр Бессмертных (Россия) – +54,9.

18. Евгений Белов (Россия) – +55,0.

31. Денис Спицов (Россия) – +1.14,2...

40. Максим Вылегжанин (Россия) – +1.37,5.