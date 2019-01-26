Серебро Самарина, прощальный прокат Фернандеса и падение Коляды. Лучшие фото ЧЕ

26 января в Минске на стадионе «Минск Арена» испанский фигурист Хавьер Фернандес с результатом 271,59 балла одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Россиянин Александр Самарин завоевал серебряную медаль соревнований. После короткой и произвольной программ он набрал в сумме 269,84 балла. Итальянец Маттео Рицци стал бронзовым призёром, набрав 247,08 балла.

Представитель России Михаил Коляда, выигравший короткую программу, показал в итоге пятый результат (240,87 балла), Максим Ковтун стал 14-м (216,18 балла).

Лучшие кадры произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию и церемонии награждения — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» в Минске.