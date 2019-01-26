Большунов приблизился к Клебо в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов приблизился к норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо в общем зачёте Кубка мира.

В активе россиянина 946 очков. По завершении индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) Большунов сократил отставание от Клебо (1034) до 88 баллов. Третье место в общем зачёте занимает ещё один норвежец, Сьюр Рёте (755).

В десятке лучших лыжников расположились ещё два россиянина: Сергей Устюгов занимает текущее шестое место в генеральной классификации, Андрей Мельниченко — девятое.

В дистанционном зачёте Кубка мира Большунов сохранил лидерство. На второе место поднялся Рёте, третьим идёт его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю.

Лыжные гонки. Кубок мира.

Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1034 очка.

2. Александр Большунов (Россия) — 946.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — 755.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 657.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 657.

6. Сергей Устюгов (Россия) – 604.

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 544.

8. Калле Хальфварссон (Швеция) – 487.

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 481.

10. Франческо Де Фабиани (Италия) – 479.

Лыжные гонки. Кубок мира.

Мужчины. Дистанционный зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 414 очков.

2. Сьюр Рёте (Норвегия) — 394.

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 368.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 352.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 339.

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 293.

7. Франческо Де Фабиани (Италия) – 249.

8. Евгений Белов (Россия) – 248.

9. Денис Спицов (Россия) – 246.

10. Сергей Устюгов (Россия) – 234.