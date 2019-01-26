Самарин: Фернандес красиво ушёл, но я рад, что потрепал ему нервы

Россиянин Александр Самарин прокомментировал победу испанца Хавьера Фернандеса на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

По итогам короткой и произвольной программ Самарин набрал в сумме 269,84 балла. У Фернандеса — 271,59 балла.

«Уважаю Хавьера Фернандеса. Был ещё маленьким и смотрел на него по ТВ, а сейчас рад, что потрепал ему нервы. Поздравляю его с тем, как красиво он ушёл», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ранее Фернандес сообщил, что завершит карьеру после соревнований в Минске.