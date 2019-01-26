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Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Старых — 13-я

Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Старых — 13-я
Другие / Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Вирер стартовала восьмой, однако, несмотря на два промаха, сумела завоевать победу.

Второе место в гонке преследования заняла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Третьей финишировала ещё одна представительница Италии Лиза Витоцци.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая 13-й.

Биатлон. Гонка преследования. Антхольц. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 29.20,1 (2)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +6,0 (1).
3. Лиза Виттоцци (Италия) — +16,2 (2).

13. Ирина Старых (Россия) — +1.35,8 (2).
27. Лариса Куклина (Россия) — +2.41,1 (2).
36. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.32,0 (8).
43. Светлана Миронова (Россия) — +4.15,6 (9).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Гонка преследования 10 км
26 января 2019 года, суббота. 15:30 МСК
1
Доротея Вирер
Италия
29:20.1
2
Лаура Дальмайер
Германия
29:26.1
3
Лиза Виттоцци
Италия
29:36.3
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