Норицын: никто не успел акклиматизироваться, все выглядят достаточно тяжело

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая 13-й.

«Не справились с ветровой обстановкой на первом рубеже, не сориентировались, и отсюда такой штраф у каждой. Никто не успел акклиматизироваться, и все достаточно тяжело выглядят. Плюс это первый огневой рубеж, он накладывает отпечаток на всю дальнейшую гонку.



Куклина для этой ветровой обстановки отработала очень хорошо. Наверное, на первом огневой рубеже она не сориентировалась по ветру, а дальше была поправка.



Что касается Юрловой, то сегодня она уже легче передвигалась по дистанции. Хотя, конечно, дважды три промаха её остановили», — заявил Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».