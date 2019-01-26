Старых: своё состояние оценю на тройку, а промах на «стойке» был лишним

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). 31-летняя спортсменка допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала 13-й, отстав от победительницы Доротеи Вирер на 1 минуту 38 секунд.

«Сегодня можно было работать на ноль. На «лёжке» чуть дёрнула, на «стойке» реально было тяжело стрелять. Но в целом более-менее справилась. По ходу было тяжело, и этот промах на «стойке» был лишним.



Скольжение в этот раз было получше, лыжи работали хорошо. Спасибо сервис-бригаде. А своё состояние для гор оценю на тройку. Хочется какой-то лёгкости, чтобы можно было за кем-то подержаться и побороться. На последнем круге смогла побороться, но не до конца», — заявила Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоится и мужская гонка преследования в Антхольце. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки на 12,5 км.

Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Старых — 13-я