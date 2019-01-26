Скелетонисты Канакина и Рукосуев — победители чемпионата Европы среди юниоров

Российские скелетонисты Юлия Канакина и Евгений Рукосуев выиграли золотые медали на первенстве Европы по скелетону, которое проводилось в рамках Кубка Европы в Сигулде (Латвия).
По итогам двух попыток Рукосуев показал лучшее время (1.41,74) и опередил соотечественника, Владислава Семёнова, на 0,09 секунды. Третье место занял латвийский скелетонист Кристс Нетлаус (+0,19).
Канакина одержала победу с результатом 1 минута 44,44 секунды. Второе место заняла француженка Агат Бессар (+1,65), третьей стала представительница Латвии Дарта Зунте (+2,13).
Скелетон. Чемпионат Европы среди юниоров. Сигулда, Латвия
Мужчины
1. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.41,74.
2. Владислав Семёнов (Россия) — +0,09.
3. Кристс Нетлаус (Латвия) — +0,19.
Женщины
1. Юлия Канакина (Россия) — 1.44,44.
2. Агат Бессар (Франция) — +1,65.
3. Дарта Зунте (Латвия) — +2,13.