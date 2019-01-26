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Вирер: рада, что итальянский биатлон находится в такой прекрасной форме

Вирер: рада, что итальянский биатлон находится в такой прекрасной форме
Другие / Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в гонке преследования на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце. Доротея стартовала восьмой, однако, несмотря на два промаха, сумела завоевать победу.

«Я очень счастлива! В прошлом году я была тоже очень близка к победе, но тогда не получилось. Это моя первая в карьере победа в гонке преследования. Хочу поблагодарить болельщиков, тренеров, которые мне очень помогли.

У сборной Италии отличная команда, Лиза Витоцци тоже в порядке. Рада, что итальянский биатлон находится в такой прекрасной форме. Здорово, что мы бежали вместе с Лизой, я знаю её слишком хорошо», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Старых — 13-я
Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Гонка преследования 10 км
26 января 2019 года, суббота. 15:30 МСК
1
Доротея Вирер
Италия
29:20.1
2
Лаура Дальмайер
Германия
29:26.1
3
Лиза Виттоцци
Италия
29:36.3
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