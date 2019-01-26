Вирер: рада, что итальянский биатлон находится в такой прекрасной форме

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в гонке преследования на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце. Доротея стартовала восьмой, однако, несмотря на два промаха, сумела завоевать победу.

«Я очень счастлива! В прошлом году я была тоже очень близка к победе, но тогда не получилось. Это моя первая в карьере победа в гонке преследования. Хочу поблагодарить болельщиков, тренеров, которые мне очень помогли.

У сборной Италии отличная команда, Лиза Витоцци тоже в порядке. Рада, что итальянский биатлон находится в такой прекрасной форме. Здорово, что мы бежали вместе с Лизой, я знаю её слишком хорошо», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.