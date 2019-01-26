Куклина: мне нужны старты, буду набирать форму и бороться за место в десятке

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), где она заняла 27-е место.

«Недовольна, что не смогла сработать на «лёжке» на ноль. Всё-таки настраивалась и знаю, что могу четыре нуля стрелять. Сегодня ветер нестабильный: то слева, то справа. Было очень тяжело ориентироваться. Какой-то выстрел делаешь вынос налево, а другой — уже направо. Только с этим могу связать сегодняшний штраф.

Самое сложное началось на пристрелке. Я обычно прицеливаюсь с двух-трёх обойм, а сегодня четыре обоймы понадобилось и даже шла с неуверенностью к пристрелке. Потому что ветер всё-таки нестабильный.



По сравнению со спринтом, бежалось легче. Я это чувствую. Повторюсь, мне нужны старты, буду набирать форму. Знаю, что могу бороться за попадание в десятку. Это межсезонье мне очень понравилось. Функционально я очень сильно прибавила. Но двухмесячная болезнь опустила меня на ноль", — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.