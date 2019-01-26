Витоцци: сильно нервничала перед последней стрельбой, понимая, что могу выиграть

Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци прокомментировала итоги гонки преследования на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце. 23-летняя спортсменка заняла третье место, пропустив вперед немку Лауру Дальмайер и соотечественницу, Доротею Вирер.



«Это мой первый подиум здесь, в Италии. Конечно, очень рада. Особенно здорово, что мы оказались на пьедестале вместе с Доротеей. Перед последней стрельбой я сильно нервничала и думала, что, если отстреляю чисто, выиграю гонку.



Не думала о болельщиках и о шуме, который они создавали. Третья гонка в Антхольце будет тяжелой, но согревает мысль о том, что после неё будет большой перерыв», — передаёт слова Витоцци корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Старых — 13-я