Миронова: было очень тяжёлое состояние, организм подустал

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Миронова пришла к финишу 43-й, допустив на стрельбище 9 промахов.
«Ветер очень сильно поменялся относительно пристрелки. На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи. Было очень тяжелое состояние, организм подустал. Сейчас будет время отдохнуть и восстановиться.
Конечно, я не начинала сезон на Кубке мира, однако бегала все гонки на Кубках IBU. Состояние трассы? Она немного подтаяла, были небольшие трудности", — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».
Биатлон. Гонка преследования. Антхольц. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 29.20,1 (2)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +6,0 (1).
3. Лиза Виттоцци (Италия) — +16,2 (2)...
13. Ирина Старых (Россия) — +1.35,8 (2).
27. Лариса Куклина (Россия) — +2.41,1 (2).
36. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.32,0 (8).
43. Светлана Миронова (Россия) — +4.15,6 (9).