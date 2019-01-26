Миронова: было очень тяжёлое состояние, организм подустал

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Миронова пришла к финишу 43-й, допустив на стрельбище 9 промахов.



«Ветер очень сильно поменялся относительно пристрелки. На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи. Было очень тяжелое состояние, организм подустал. Сейчас будет время отдохнуть и восстановиться.

Конечно, я не начинала сезон на Кубке мира, однако бегала все гонки на Кубках IBU. Состояние трассы? Она немного подтаяла, были небольшие трудности", — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».

Биатлон. Гонка преследования. Антхольц. Женщины



1. Доротея Вирер (Италия) — 29.20,1 (2)

2. Лаура Дальмайер (Германия) — +6,0 (1).

3. Лиза Виттоцци (Италия) — +16,2 (2)...

13. Ирина Старых (Россия) — +1.35,8 (2).

27. Лариса Куклина (Россия) — +2.41,1 (2).

36. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.32,0 (8).

43. Светлана Миронова (Россия) — +4.15,6 (9).