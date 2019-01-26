Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству побед в дистанционных видах в КМ

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, одержавшая победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), повторила результат трёхкратной олимпийской чемпионки президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе по количеству побед в дистанционных видах на этапах Кубка мира. На счету обеих лыжниц по 44 выигранные гонки.

Рекордом по количеству побед в дистанционных видах владеет другая норвежка — восьмикратная чемпионка Олимпийских игр Марит Бьорген (62).

Напомним, ранее Йохауг заняла первое место, на 22,8 секунды опередив ближайшую соперницу — норвежскую лыжницу Астрид Уренхолльт Якобсен. Для олимпийской чемпионки 2010 года эта победа стала седьмой подряд в дистанционных видах.