Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Антхольце, Логинов — 7-й

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Александр Логинов — 7-е место.

На втором месте финишировал француз Антонен Гигонна, третьим стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.33,7 (3 промаха)

2. Антонен Гигонна (Франция) — +34,8 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +40,6 (2)…

5. Мартен Фуркад (Франция) — +50,9 (3)…

7 Александр Логинов (Россия) — + 57,5 (1)…

20. Евгений Гараничев (Россия) — +2.36,9 (4)…

27. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.03,5 (3)…

35. Александр Поварницын (Россия) — +3.45,3 (3)…

53. Матвей Елисеев (Россия) — +5.40,5 (8).