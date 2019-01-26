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Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Антхольце, Логинов — 7-й

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Антхольце, Логинов — 7-й
Другие / Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Александр Логинов — 7-е место.

На втором месте финишировал француз Антонен Гигонна, третьим стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.33,7 (3 промаха)
2. Антонен Гигонна (Франция) — +34,8 (1)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +40,6 (2)…
5. Мартен Фуркад (Франция) — +50,9 (3)…
7 Александр Логинов (Россия) — + 57,5 (1)…
20. Евгений Гараничев (Россия) — +2.36,9 (4)…
27. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.03,5 (3)…
35. Александр Поварницын (Россия) — +3.45,3 (3)…
53. Матвей Елисеев (Россия) — +5.40,5 (8).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
26 января 2019 года, суббота. 17:30 МСК
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:33.7
2
Антонен Гигонна
Франция
32:08.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
32:14.3
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