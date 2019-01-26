Бутырская: сборную на чемпионат мира усилит Туктамышева, а не Медведева

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская подвела итоги выступления девушек на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

«Обидно за Загитову. Это повторяется, что не есть хорошо. У всех бывают случайности, человеческий организм не робот. Но когда это всё не в первый раз и столько ошибок, то надо призадуматься и что-то менять.

Очень рада за Соню Самодурову. Умничка, с первого раза продемонстрировала то, что нужно. Абсолютно заслуженное первое место. Надо в этой ситуации что-то новое разучивать. Интересно будет посмотреть, как она покажет себя на чемпионате мира. После чемпионата Европы у неё появится новая мотивация, ощущение, что она может обыграть самых сильных соперниц и ничуть не хуже их. Надёжный спортсмен, её можно отправлять на турнир», — приводит слова Бутырской сайт телеканала «360».

По её мнению, на чемпионате мира в Японии место не попавшей на пьедестал Станиславы Константиновой займёт пропускавшая по болезни чемпионат России Елизавета Туктамышева.

«У меня такое впечатление, что состав поменяется к чемпионату мира. Думаю, сборную усилит Туктамышева, а не Медведева. Она конкретно та девочка, которая будет составлять конкуренцию японке Рике Кихире», — сказала Бутырская.