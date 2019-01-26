Российские «летающие лыжницы» — первые в командном турнире на юниорском ЧМ

Российские «летающие лыжницы» Мария Яковлева, Александра Баранцева, Анна Шпынева и Лидия Яковлева одержали победу в командном первенстве на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лахти (Финляндия).

Россиянки по итогам двух раундов набрали 912,2 балла. Второе место заняли представительницы Германии (845,4), третьими стали австрийские спортсменки (831,6).

Прыжки на лыжах с трамплина. Первенство мира. Лахти, Финляндия

Женщины, командный турнир, нормальный трамплин HS100

1. Россия (Мария Яковлева, Александра Баранцева, Анна Шпынева, Лидия Яковлева) — 912,2.

2. Германия — 845,4.

3. Австрия — 831,2.

Для российской сборной эта награда стала третьей. Ранее чемпионкой мира в личном первенстве стала Анна Шпынева, а Лидия Яковлева выиграла серебряную медаль.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров завершится 27 января.