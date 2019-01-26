Юрлова-Перхт: масс-старт — шанс исправить ошибки в гонке преследования

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсменка допустила восемь промахов на огневых рубежах и заняла 36-е место.



«Немножко не повезло с ветром. На первой «стойке» были мои промашки, слишком торопилась, думала, порыв будет ещё сильнее. На последнюю «стойку» пришла на коварную 30-ю установку. Там была своеобразная ветряная карусель. Было непонятно, куда прижимать винтовку и что делать, потому что ветер задувал со всех четырёх сторон.

Масс-старт — ещё один шанс пробежать и исправить ошибки, которые были в гонке преследования. Только с хорошим настроением продолжаем работать», — цитирует Юрлову-Перхт сайт телеканала «Матч ТВ».