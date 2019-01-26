Логинов: доволен стрельбой, один промах при таком ветре — хороший результат

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Логинов занял седьмое место.

«Сегодня было легче, чем вчера. Лишний день нахождения в горах помог организму. Доволен стрельбой, при таком ветром один промах — хороший результат. Промах был мой, на ветру немножко не удержал.

Тактика на последнем круге? А какая тактика может быть, когда пытаешься показать максимальный результат? Конечно, хотелось приблизиться. Я не стал отсиживаться за Пайффером и пошёл вперёд.

После спринта было тяжёлое состояние, вечером был опустошён, а сегодня, в принципе, восстановился", — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.