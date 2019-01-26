Непряева сохранила второе место в общем зачёте КМ

Российская лыжница Наталья Непряева продолжает идти на втором месте в общем зачёте Кубка мира. На её счету 1057 очков.

Норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (1237) продолжает уверенно лидировать в генеральной классификации, опережая россиянку на 180 баллов. На третьем месте — финская лыжница Криста Пярмякоски, в её активе 1002 очка.

В десятку лучших входят также две другие россиянки: Юлия Белорукова (695 баллов) — на пятом месте, Анастасия Седова (521) — девятая.

Лыжные гонки. Кубок мира.

Женщины. Общий зачёт

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 1237 баллов.

2. Наталья Непряева (Россия) — 1057.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1002.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) — 800.

5. Юлия Белорукова (Россия) — 695.

6. Джессика Диггинс (США) — 693.

7. Стина Нильссон (Швеция) — 606.

8. Эбба Андерссон (Швеция) — 549.

9. Анастасия Седова (Россия) — 521.

10. Хейди Венг (Норвегия) — 446.