Победа Вирер и второе место Дальмайер — в обзоре гонки преследования в Антхольце

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).



Второе место в гонке преследования заняла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Третьей финишировала ещё одна представительница Италии — Лиза Виттоцци. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая 13-й.

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Биатлон. Гонка преследования. Антхольц. Женщины



1. Доротея Вирер (Италия) — 29.20,1 (2)

2. Лаура Дальмайер (Германия) — +6,0 (1).

3. Лиза Виттоцци (Италия) — +16,2 (2)...

13. Ирина Старых (Россия) — +1.35,8 (2).

27. Лариса Куклина (Россия) — +2.41,1 (2).

36. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.32,0 (8).

43. Светлана Миронова (Россия) — +4.15,6 (9).