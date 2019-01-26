Йоханнес Бё: не чувствую себя непобедимым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Меня могут победить многие биатлонисты. Не чувствую себя непобедимым. Успешная стрельба на третьей стрельбе была ключом к успеху. После этого я старался создать комфортный отрыв, чтобы позволить себе допустить один промах. Именно так и получилось. Хочу ли побить рекорд Фуркада по числу побед за сезон? Нет», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования



1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.33,7 (3 промаха)

2. Антонен Гигонна (Франция) — +34,8 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +40,6 (2)…

5. Мартен Фуркад (Франция) — +50,9 (3)…

7 Александр Логинов (Россия) — + 57,5 (1)…

20. Евгений Гараничев (Россия) — +2.36,9 (4)…

27. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.03,5 (3)…

35. Александр Поварницын (Россия) — +3.45,3 (3)…

53. Матвей Елисеев (Россия) — +5.40,5 (8).