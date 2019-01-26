Гигонна: не думаю, что с Йоханнесом Бё можно бороться

Французский биатлонист Антонен Гигонна прокомментировал результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Гигонна стал вторым.

«Старался держаться за Йоханнесом во второй части гонки. Конечно, когда наши пути разошлись, мне стало гораздо тяжелее. Не на кого было равняться. Не думаю, что с ним можно бороться. Попасть на подиум всегда приятно. Единственное, мне просто повезло на последней стрельбе, когда один из выстрелов чудом закрыл мишень», — передаёт слова француза корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования



1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.33,7 (3 промаха)

2. Антонен Гигонна (Франция) — +34,8 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +40,6 (2)…

5. Мартен Фуркад (Франция) — +50,9 (3)…

7 Александр Логинов (Россия) — + 57,5 (1)…

20. Евгений Гараничев (Россия) — +2.36,9 (4)…

27. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.03,5 (3)…

35. Александр Поварницын (Россия) — +3.45,3 (3)…

53. Матвей Елисеев (Россия) — +5.40,5 (8).