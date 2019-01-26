Фийон Майе: редко бывает, когда три француза бьются за одно место на подиуме

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Фийон Майе стал третьим.

«Финиш действительно получился классным и интригующим. Редко бывает, когда три француза бьются за одно место на подиуме. В самом конце постарался уйти вперёд на подъёме, но Детьё удержался за мной, и мы зарубились. Думаю, нас разделило менее 10 сантиметров», — передаёт слова француза корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.33,7 (3 промаха)

2. Антонен Гигонна (Франция) — +34,8 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +40,6 (2)…

5. Мартен Фуркад (Франция) — +50,9 (3)…

7. Александр Логинов (Россия) — + 57,5 (1)…

20. Евгений Гараничев (Россия) — +2.36,9 (4)…

27. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.03,5 (3)…

35. Александр Поварницын (Россия) — +3.45,3 (3)…

53. Матвей Елисеев (Россия) — +5.40,5 (8).