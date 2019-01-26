Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 2-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем гонки преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), упрочил лидерство в общем зачёте. Норвежец, набрав 782 очка, уверенно возглавляет генеральную классификацию.



Россиянин Александр Логинов, ставший 7-м, сохранил вторую позицию. В активе Логинова — 527 очков. Третье место в общем зачёте занимает пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад (511).



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 782 очка.

2. Александр Логинов (Россия) — 527.

3. Мартен Фуркад (Франция) — 511.

4. Симон Детьё (Франция) — 481.

5. Симон Эдер (Австрия) — 468…

16. Евгений Гараничев (Россия) — 259…

22. Матвей Елисеев (Россия) — 209…

30. Дмитрий Малышко (Россия) — 147.