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Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 2-й

Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 2-й
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем гонки преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), упрочил лидерство в общем зачёте. Норвежец, набрав 782 очка, уверенно возглавляет генеральную классификацию.

Россиянин Александр Логинов, ставший 7-м, сохранил вторую позицию. В активе Логинова — 527 очков. Третье место в общем зачёте занимает пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад (511).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 782 очка.
2. Александр Логинов (Россия) — 527.
3. Мартен Фуркад (Франция) — 511.
4. Симон Детьё (Франция) — 481.
5. Симон Эдер (Австрия) — 468…
16. Евгений Гараничев (Россия) — 259…
22. Матвей Елисеев (Россия) — 209…
30. Дмитрий Малышко (Россия) — 147.

Йоханнес Бё: не чувствую себя непобедимым
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