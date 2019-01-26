Прокунин: 99%, что Пидгрушная пропустит чемпионат Европы

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин рассказал о кадровой ситуации в команде.



«99%, что Пидгрушная пропустит чемпионат Европы и будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира.



Вита и Валя Семеренко с Григорием Ивановичем Шамраем едут на сбор в Эстонию. К ним также присоединяется после болезни Ольга Абрамова, а все остальные девочки, кто есть в нашем распоряжении, получат шанс на этапе в Америке. В Канаде мы предварительно рассчитываем на Лену Пидгрушную, Юлию Джиму, Юлию Журавок, Надежду Белкину и Яну Бондарь.



Настя Меркушина остаётся в Антхольце на сбор вместе с Марией Кручовой, которая 3 февраля вместе с мужской командой летит в Канаду, где проходит минимальную акклиматизацию и готовится к участию на этапе в Солт-Лейк-Сити. Хотим её попробовать в сингл-миксте. Знаем, что она умеет хорошо и быстро стрелять.



Юлю Журавок после Канады отправим уже целенаправленно готовиться к индивидуальной гонке на чемпионате Европы, чтобы дать ей возможность побороться за Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Собственно, по этой причине мы и не везем её в Америку», — цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

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