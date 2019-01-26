Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ-2019 в Минске в танцах на льду

Французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце и выиграли чемпионат Европы. Вторыми с личным рекордом стали россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов стали третьими в произвольном танце, но из-за ошибки в ритмическом танце не сумели подняться на пьедестал.

Дебютанты чемпионата Европы Софья Евдокимова/Егор Базин с личным рекордом — девятые. В произвольном танце они заняли восьмое место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 217,98

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,41.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 199,84

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 193,95…

9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 175,62.