Меркушина: Антхольц всегда для меня был валидольным этапом по стрельбе

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсменка стала 35-й.



«Антхольц всегда для меня был валидольным этапом по стрельбе. Ходом, в принципе, здесь всегда более-менее. Стрельба здесь почему-то не идёт — возможно, это высота или ветер какой-то не такой.



Относительно сегодняшней гонки, думаю, стоя слишком сильно хотелось попасть, потому что я уже перед этим наделала ошибок. А по «лёжке», в последнее время у меня есть немножко какое-то подёргивание, все три промаха были габаритные, но дело в том, что в Антхольце не проходят габариты совсем. Похоже, установки подкручены настолько, что габариты не проходят, поэтому надо стрелять чисто. Я себя не оправдываю, ошибка есть ошибка.



С сервис-бригадой перед стартом не общалась, но лыжи катились наравне со всеми, у меня нет претензий, я прекрасно со спины наезжала, всё работало. Трасса сложная в том плане, что она глянцевалась — нестабильно было, лыжи под тобой немножко ходят. Но это всем так», — цитирует Меркушину Biathlon.com.ua.

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