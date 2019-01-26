Большунов, Устюгов, Непряева примут участие в эстафетах на этапе КМ в Швеции

Завтра, 27 января, состоятся эстафетные гонки 4x7,5 км у мужчин и 4x5 км у женщин на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция). Тренерский штаб сборной России определился с составами команд на предстоящие старты.

В состав первой мужской сборной России вошли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. За команду Россия-2 примут участие в эстафете Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев.

В состав первой женской команды тренерский штаб включил Юлию Белорукову, Наталью Непряеву, Анну Нечаевскую и Елену Соболеву. За вторую сборную эстафету пробегут Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Яна Кирпиченко.

В предыдущих эстафетах, которые были проведены на этапе в Бейтостолене (Норвегия), победу как у мужчин, так и у женщин одержала сборная Норвегии.