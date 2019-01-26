Жук: со Степановой и Букиным не хотим повторять, идём своим путём

Ирина Жук, тренер серебряных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, прокомментировала выступление учеников, с которыми она работает вместе с Александром Свининым.

«У нас в течение сезона практически всегда были небольшие недочёты. Это нам очень мешало и отбирало наши баллы, которые мы можем иметь, мы это чувствовали. Наконец-то ребята откатали обе программы чисто, уверенно, и мы просто счастливы в данный момент.

Наши юниорские пары и тянутся за Сашей и Ваней, и подстёгивают их. Всегда же дети подпирают. И это здорово, потому что какие-то вещи безбашенные юниоры делают иногда виртуознее, чем взрослые. И в одиночном катании так же, так что это только всё на плюс.

Мы слышим от других, что у Степановой и Букина современный стиль. И ещё нам очень приятно, что в недавней статье Гийом и Габриэлла сказали добрые слова в адрес нашей пары: что у неё есть собственный стиль и что он французской паре очень нравится. Нам было приятно это услышать, потому что они законодатели мод, но мы всё равно не хотим повторять, а идём своим путём», — передаёт слова Жук корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.