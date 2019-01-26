Триумф Йоханнеса Бё и борьба французов — в обзоре гонки преследования

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Александр Логинов — 7-е место.



На втором месте финишировал француз Антонен Гигонна, третьим стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.

Видео можно посмотреть на сайте «Калашников Media».

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.33,7 (3 промаха)

2. Антонен Гигонна (Франция) — +34,8 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +40,6 (2)…

5. Мартен Фуркад (Франция) — +50,9 (3)…

7. Александр Логинов (Россия) — + 57,5 (1)…

20. Евгений Гараничев (Россия) — +2.36,9 (4)…

27. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.03,5 (3)…

35. Александр Поварницын (Россия) — +3.45,3 (3)…

53. Матвей Елисеев (Россия) — +5.40,5 (8).