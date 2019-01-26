Свинин: к ОИ-2022 можем опередить Пападакис и Сизерона. Главное, чтобы допустили

Тренер серебряных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин прокомментировал выступление учеников, с которыми работает вместе с Ириной Жук.

«Надеялись, что будут два проката, именно те, которых мы ждали. Оценки, конечно, ставят судьи, но мы довольны, что получили за эти прокаты. Ребята — молодцы. Бойцы, и в таких условиях проявили себя по-бойцовски.

Хотим сказать, что это всё равно не предел. Будем идти дальше и надеемся на большие баллы и лучший прокат. Ещё когда они были юниорами, мы настаивали, чтобы они показывали то, что умеют, а не думали, что нужно с кем-то соревноваться и обгонять. Если они будут кататься хорошо, то оценки приложатся.

Можно ли опередить Пападакис и Сизерона? Нет ничего невозможного. Может, не сейчас, потому что очень хорошо они катаются, но почему нет. Считаю, мы сделали приличный скачок в этом году. И если так дальше продолжим, то к Олимпиаде, может быть, получится. Главное, чтобы допустили», — передаёт слова Свинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Букин не получил приглашения МОК на Олимпиаду-2018, и дуэт вынужден был пропустить Игры.