Прокунин: знали, что в Антхольце будет провал, но не думали, что такой сильный

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин поделился мыслями о неудачном выступлении команды на этапе Кубка мира в Антхольце.



«Понимаю недовольство прессы, болельщиков и руководства, которые имеют полное право выражать претензии относительно результатов.

Возможно, в ноябре мы неправильно подошли к сезону. Исходили из того, что первый этап будет на среднегорье, и зашли в сезон с обкатки в среднегорье. Конечно, понимаем, что стоило зайти в сезон с равнины. Видимо, так было бы правильнее.



Антхольц — своего рода венец. Мы знали, что будет провал, но не думали, что настолько сильный. Дело даже не в пике. Наша задача — пройти относительно ровно, без спадов и провалов.



К сожалению, у нас и подъёмов особых не было. За исключением, пожалуй, выступления в Нове Место. И Оберхоф был неплохой, где Вита заехала шестой. И два промаха Насти в эстафете, где мы могли быть четвёртыми. Конечно, после этих гонок была бы другая ситуация и в Рупольдинге, и в Антхольце.



Сейчас негативный фон, он подогревает весь остальной информационный повод по тренерскому штабу и так далее. Надеюсь, мы все же не ошиблись с тренерами, медицинским персоналом, и та работа, которую мы сделали, не может просто так пропасть», — цитирует Прокунина «UA: БІАТЛОН».