Йохауг — о победной серии в дистанционных гонках в 1051 день: я скоро проиграю

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, победившая в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), прокомментировала свою беспроигрышную серию в дистанционных видах, которая длится 1051 день.

«Я скоро проиграю. Это может произойти быстрее, чем вы думаете. Есть много лыжниц, которые могут опередить меня, поэтому, думаю, меня можно обыграть. Это может произойти и на чемпионате мира, потому что на нём будут гонки с общего старта, а там может произойти всё что угодно», — приводит слова Йохауг NRK.

Последний раз олимпийская чемпионка 2010 года проиграла в дистанционной гонке 11 марта 2016 года на этапе Тура Канады (норвежка стала шестой в гонке с раздельного старта).

В сезоне-2018/19 Йохауг не проиграла ни одной дистанционной гонки, в которой принимала участие. Таким образом, норвежская лыжница одержала семь побед подряд.