Счастливые Степанова и Букин на награждении. Лучшие фото с произвольного танца

26 января в Минске на стадионе «Минск Арена» французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце и выиграли чемпионат Европы. Вторыми с личным рекордом стали россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.



Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали третьими в произвольном танце, но из-за ошибки в ритмическом танце не сумели подняться на пьедестал.



Дебютанты чемпионата Европы Софья Евдокимова и Егор Базин с личным рекордом — девятые. В произвольном танце они заняли восьмое место.



Лучшие кадры произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию и церемонии награждения — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» в Минске.