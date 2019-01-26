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Счастливые Степанова и Букин на награждении. Лучшие фото с произвольного танца

Фото: РИА Новости
Счастливые Степанова и Букин на награждении. Лучшие фото с произвольного танца
Другие / Фигурное катание

26 января в Минске на стадионе «Минск Арена» французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце и выиграли чемпионат Европы. Вторыми с личным рекордом стали россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали третьими в произвольном танце, но из-за ошибки в ритмическом танце не сумели подняться на пьедестал.

Дебютанты чемпионата Европы Софья Евдокимова и Егор Базин с личным рекордом — девятые. В произвольном танце они заняли восьмое место.

Лучшие кадры произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию и церемонии награждения — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» в Минске.

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