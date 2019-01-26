Вирер: Фуркад — странный парень, он постоянно придумывает что-то смешное

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, как она отреагировала на поступок француза Мартена Фуркада, запустившего в «инстаграме» Dorochallenge, где нужно было придумать подпись к выражению лица спортсменки.

«Я сама понятия не имею, с чего вдруг он всё это затеял. Он странный парень — постоянно придумывает что-то смешное, раскручивая других на интересные ответы. Он просто поместил мою фотографию и попросил придумать к ней подпись. Что ж, он получил более пятисот ответов, но так и не рассказал мне, какие там были ответы. Так что это его секрет», — цитирует Вирер «Матч ТВ».

Завтра, 27 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женский и мужской масс-старт.