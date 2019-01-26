Пидручный: тяжело найти какое-то оправдание такой стрельбе

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсмен занял 32-е место.

«Конечно, ветер немного мешал, но можно было намного лучше отстрелять, особенно те три промаха — это же вообще катастрофа. Тяжело найти какое-то оправдание таким выстрелам. Ну не пошла стрельба сегодня — и всё. Вроде на пристрелке не было никаких проблем, а в гонке будто что-то случилось.

Может, бежалось уже немного легче, чем в предыдущей гонке, но всё равно дистанция больше и с третьего круга уже приходилось терпеть. Ну а в конце не хватило сил на финише побороться. Завтра посмотрим, как пройдёт масс-старт. Ну тут понятно, что нужно чисто работать на огневых рубежах, потому что без стрельбы в таких гонках делать нечего», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.