Бестемьянова: успех Степановой и Букина важен, чтобы тренироваться не вхолостую

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, выступавшая в дуэте с Андреем Букиным, рада серебру Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате Европы в Минске.

В нынешнем сезоне Степанова и Букин остановились в шаге от пьедестала в финале Гран-при и стали вторыми на чемпионате России.

«Мне кажется, справедливость восторжествовала, потому что результаты финала Гран-при и чемпионата России для меня были несколько притянуты за уши. Это не был честный результат, в своё время и у нас с Андреем Букиным было так же. Дай Бог, чтобы ребят больше так не ломало в карьере, чтобы они за своё катание получали положенные оценки. Конечно, кататься нужно всё лучше и лучше, искать в себе и работать. На данный момент я просто рада этому справедливому результату.

Для Вани и Саши этот успех очень важен, чтобы тренироваться не вхолостую, а с подъёмом. Нам всем было трудно держать их настрой, им было очень грустно и обидно после этих финала Гран-при и чемпионата России. Теперь будет гораздо легче работать — пойдут в гору, а не падать с неё будут. Главное, чтобы здоровье не подводило, а всё остальное будет.

Выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова? В ритмическом танце был абсолютный провал. Помимо сорванных твизлов, всё катание было очень нервным, поэтому они потеряли большое количество баллов. Произвольную прекрасно откатали, в свою силу. Вот сегодня мы видели Никиту и Вику, а вчера это была сплошная нервотрепка. Конечно, это чистая психология.

Чемпионат мира — это уже совсем другой старт. Прибавятся американцы, канадцы, судьи будут другие. Всё будет сначала, как и на любом старте. К счастью болельщиков, это новый интерес. Как я говорю, ножками, ножками работать надо будет, не под фанеру же поём», — приводит слова Бестемьяновой сайт телеканала «360».