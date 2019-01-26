«Ростов-Дон» проиграл «Мецу» в первом матче основного раунда Лиги чемпионов

В первом матче основного раунда Лиги чемпионов «Ростов-Дон» в гостях уступил французскому «Мецу» — 25:29.



Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Первый тур

«Мец» (Франция) — «Ростов-Дон» (Россия) — 29:25 (17:14)



«Ростов-Дон»: Мехдиева, Седойкина (7/22, 32%), Пессоа (4/19, 21%), Аббинг — 7, Вяхирева — 5, Макеева — 5, Манагарова — 4, Сень — 2, Таженова — 1, Кожокарь — 1, Сливинская, Петрова, Маслова, Дульева, Борщенко.

Рано утром 27 января российская команда на автобусе отправится во Франкфурт-на-Майне, откуда вылетит в Москву, а затем — в Ростов-на-Дону.

В субботу, 2 февраля, «Ростов-Дон» на своей площадке сразится с черногорской «Будучностью» во втором туре основного раунда Лиги чемпионов.