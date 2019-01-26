Кацалапов: мы с Синициной не сдавались и разозлились

Россиянин Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал выступление дуэта в произвольном танце на чемпионате Европы по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов получили третьи оценки дня за произвольный прокат, но не смогли подняться на пьедестал из-за ошибки в ритмическом танце.

«Мы рады, что смогли собраться сегодня, показать хороший и достойный прокат. К сожалению, сняли балл за передержанную поддержку, были недочёты, которые не видны зрителю. Прокат был трудный, но мы боролись вместе, старались показать эмоции и хореографию. В целом прокатали чисто, без серьёзных ошибок, поэтому очень рады. Мы не сдавались и разозлились. Были очень хорошо готовы и показали свою готовность.

Нас ждёт трудная и долгая подготовка к чемпионату мира. Мы очень хотим показать себя на таком заключительном большом турнире, показать, на что способны, через что прошли», — приводит слова Кацалапова RT.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт 18–24 марта в Сайтаме (Япония).