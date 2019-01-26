Богалий: Миронова допустила девять промахов от большого желания

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результаты российских биатлонисток в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Лучшей стала Ирина Старых, занявшая 13-е место.

«Очень тяжело давалась гонка россиянкам, особенно работа на рубеже. Юрлова-Перхт хотела исправиться за промахи на первом рубеже, она поспешила на первой «лёжке». Силы уходят, когда столько лишних метров преодолеваешь. Девушки сражаются, но мы можем только со стороны высказать своё мнение.

Девять промахов Мироновой? Наверное, от большого желания проявить себя. Нам нужно подождать, подрасти, эмоционально созреть, тогда будут попадания в медали, как у итальянской команды сейчас. Спортсмен должен ориентироваться, думать при работе на стрельбе», — цитирует Богалий «Матч ТВ».