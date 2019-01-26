Т. Тарасова: Самарин — настоящий боец, на него можно опереться!

Известный тренер Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионата Европы в Минске в мужском одиночном катании. Победу одержал завершивший карьеру испанец Хавьер Фернандес. Совсем немного именитому сопернику уступил россиянин Александр Самарин. На третье место после ряда неудач соперников неожиданно поднялся итальянец Маттео Риццо.

«Вот такой у нас мужской пьедестал. Про Сашу скажу так: он настоящий боец, сильный духом парень, на которого можно опереться! Маттео — с бронзой. Ну а Хавьер — это Хавьер, браво и спасибо за великое искусство на льду!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Среди неудач следует отметить провал в произвольной программе лидировавшего после первого дня соревнований Михаила Коляды и крайне неудачное выступление действующего чемпиона России Максима Ковтуна.