Бобслеисты Гайтюкевич и Жаровцев взяли серебро на ЧЕ среди юниоров

Российский экипаж в составе пилота Ростислава Гайтюкевича и разгоняющего Владислава Жаровцева стал вторым на чемпионате Европы по бобслею среди юниоров в Сигулде (Латвия), в котором участвуют спортсмены не старше 23 лет.



По сумме двух попыток Гайтюкевич и Жаровцев показали результат 1 минута 40,11 секунды. Отставание от хозяев трассы, латвийцев Ральфса Берзинса и Дависа Спингиса, составило 0,27 секунды. Бронзу взяли немцы Ханс-Петер Ханнигхофер и Кристиан Эберт (+0,45).



Соревнования в Сигулде стали одновременно этапом Кубка Европы и чемпионатом Европы среди юниоров. Следующим стартом для Гайтюкевича и Жаровцева станет юниорский чемпионат мира, который пройдёт в начале февраля в Кенигзее (Германия).