Непомнящий потерял шансы выиграть шахматный турнир в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Самюэлю Шенкленду и потерял шансы на победу на турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду и вышел в единоличные лидеры турнира. Ближайший преследователь Карлсена голландец Аниш Гири сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.



В ещё одном матче российский гроссмейстер Владимир Крамник оказался сильнее соотечественника Владимира Федосеева.

Супертурнир в Вейк-ан-Зее завершится 27 января. Он проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.