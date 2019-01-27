Букин: в конце кататься очень классно — можно выдохнуть!

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, подвёл итоги чемпионата Европы, на котором пара завоевала серебряные медали.



«После ритмического танца было очень приятно, мы получили «сизон бест». Эмоции были сильными. Мы постарались не расплёскивать их зря, а сохранить на произвольный танец. Так получилось, что мы вытянули последний номер, заканчивали соревнования, и было немножко, конечно, нервозно, но мы справились. В конце кататься на самом деле очень классно. Ты можешь выдохнуть! Встать и поблагодарить всех людей, которые аплодируют, которые пришли, и мы так и сделали, потому что в Минске потрясающая публика, потрясающие люди. Спасибо им огромное! Спасибо всем, кто приехал, потому что была поддержка колоссальная», — сказал Букин пресс-службе ФФККР.

Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ-2019 в Минске в танцах на льду